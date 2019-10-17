上海推进“厕所革命” “智慧”公厕会“看”也会“闻”

让公厕“智慧”起来是中国上海推进“厕所革命”的一步。位于上海杨浦区的邯郸路公厕便是一座智慧公厕。值得一提的是，如果如厕时间超过15分钟，这个智慧公厕将自动报警给管理员，以免使用者发生意外而长时间无人发现。

据上观新闻16日的报道，在邯郸路公厕中，公厕入口的“打卡机”可以通过面部特征认出是哪位管理员，帮其打卡上岗。

“认脸机”旁的大屏幕也会更新了原本要在纸面上登记的保洁服务记录、损坏设备报修等信息。

邯郸路公厕每间厕间还配备了门锁和红外感应器，当如厕者在内部锁上门后，感应器探测到有人，便会在外面的屏幕上显示该厕间被占用。

这座智慧公厕还能监控具体的如厕时间，如果超过15分钟，将自动报警给管理员，提醒其前往厕间查看，以免使用者发生意外而长时间无人发现。

不仅会“看”，邯郸路公厕更会“闻”。该公测装备了环境监测设备，公厕内硫化氢、氨气、二氧化碳的浓度每隔五分钟就会刷新一次，供部分对异味敏感的如厕者参考，也能让保洁员更及时地找出问题并解决。

上观新闻记者从上海市绿化市容局了解到，截至目前，像邯郸路公厕这样的智慧厕所在上海约有150座。这150座智慧公厕将成为参考模板。

上海市绿化市容局透露，全国首个地方性智慧公厕建设规范文件《上海市智慧公厕建设导则（试行）》（以下简称“导则”）近期已出台，将指导上海智慧公厕建设的设计和运行。