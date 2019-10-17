中国写字楼空置率升至十年高位 经济放缓影响显现

经济放缓加剧叠加供应过剩，已推动中国的写字楼空置率达到至少2008年以来的最高水平。

据彭博社17日的报道，根据世邦魏理仕（CBRE Group）的数据，中国17个大城市的空置率第三季度攀升至21.5%。该公司中国区研究部主管谢晨介绍，今年空置率的“激增”是10年前全球金融危机爆发以来最严重的一次。

上海黄浦江畔的陆家嘴是亚洲租金最昂贵的商业区之一。世邦魏理仕数据显示，这里的空置率上个季度已经从三年前的大约3%上升至16%。

在搬离的公司中，三菱日联金融集团搬到了位于新兴商业区前滩的前滩世贸中心，那里的租金比陆家嘴便宜约50％。

为了吸引租户，业主会提供延长免租期等优惠。即便如此，谢晨介绍，包括北京和上海在内，17个大城市中仍有14个城市上个季度的租金出现下滑。

在深圳，政府提供了高达50%的租金折扣，以吸引租户前往新兴商业区前海。前海被打造成未来的金融服务中心已有九年，但根据高力国际的数据，该地区仍有三分之二的写字楼面积是空置的。

中国写字楼市场受到多重因素的冲击，推动空置率达到全球商业中心之冠。海外公司决定等到中美贸易战敌对状态结束后再签新的租约；繁荣时期建造的摩天大楼正在释放一波供应浪潮；随着经济放缓，注重成本的租户开始转向价格更低廉的楼宇。

