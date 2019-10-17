台生一千新台币赴大陆交流 民进党立委称有统战意味

台湾民进党立委黄国书今天（17日）与苗栗县议员罗贵星共同召开“苗栗中小学携生赴中国，统战交流变滞留”记者会，指苗栗通霄国中小借体育、教育交流名义前往中国大陆，参加人员只需缴交1000元（新台币，下同，44.82新币）费用，食宿皆受到招待，质疑有统战意味，要求相关单位密切注意，并建立通报机制。

据《自由时报》报道，黄国书称，通霄国中原借户外教学名义要求学生在学期中请公假被苗栗县政府教育处驳回，通霄国中却还是带了100多位学生去中国大陆，日前因气候不佳，自10月10日至今仍未返台，家长相当忧心。

黄国书说，台湾学生去大陆参访只要交新台币1000元，到中国大陆后的船票、旅游保险、食宿交通费用等全额补助，这种参访就是在对台湾学生统战。

黄国书介绍，此次共有通霄国中有六名教师、72名学生参加，通霄国小有三名教师、20名学生参加，还有100多人滞留在大陆，未来还会陆续分梯次，邀请台湾各县市国中小学到中国大陆交流。

他问道，以学术交流名义，却带有统战目的“我们能不防吗？”

出席记者会的台湾教育部国际及两岸教育司科长赖信任说，教育部自去年开始均有提醒各级学校，应注意此类交流活动的目的、文宣资料等，不得违反两岸人民关系条例、也不能涉及政治性目的。

通霄国小校方说，一直以来接触的讯息都是柯姓台商以个人名义，想要回馈乡里，所以招待学生前往交流。

通霄国小校长彭鸿原说，并未听闻有与大陆官方接触，单纯只有文教交流，且都是以柯姓台商个人名义举办。

通霄国中校长罗士侃则说，由于学生相当开心可以出外参访交流，校方也站在成全立场，并利用连假前往。之前接获讯息曾发现“海峡两岸社会组织服务中心”名义，但当时资料显示该组织负责人为柯姓台商，所以未多加查证是否为大陆官方组织，的确有所疏失。