半年二度履新 金融系高管蔡东任吉林副省长

中国吉林省十三届人大常委会第十五次会议今天（17日）上午决定任命蔡东为吉林省副省长。

据《北京日报》旗下微信公号“长安街知事”报道，该媒体注意到，这是蔡东半年来第二度履新。

蔡东5月初正式由中国国家开发银行副行长转任中国农业银行副行长。

近来，吉林省政府领导班子调整频繁。9月底，时任副省长朱天舒去职，后进京任退役军人事务部副部长；同时，白山市委书记张志军晋升吉林省副省长。

目前，吉林省政府共“一正七副一秘书长”九位领导，分别是省长景俊海，常务副省长吴靖平，副省长侯淅珉、刘金波、李悦、安立佳、张志军、蔡东，秘书长王志厚。

蔡东的金融工作经验丰富，曾在中国三大国有银行，工商银行、国家开发银行和农业银行任高管。

蔡东出生于1968年10月，山东济南人，是中国财政部财政科学研究所经济学博士，高级会计师，他在2016年7月赴国家开发银行工作，出任副行长，直到今年5月转任中国农业银行副行长。

中国农行10月14日晚间发布公告，因工作需要，蔡东辞去该行执行董事、副行长等职务。公告称，蔡东任职期间恪尽职守，为推进农行数字化转型和信息科技建设等做出重大贡献。

长安街知事还注意到，中共的十九大报告提出，要健全金融监管体系，守住不发生系统性金融风险的底线。在此背景下，一批来自一行两会、国有商业银行等金融系统的干部分赴地方，出任省级政府副职。

最近的几个例子为：中国建设银行副行长张立林7月获任辽宁省副省长；交通银行副行长吴伟7月出任山西省政府党组成员，后出任副省长；中国工商银行副行长谭炯9月出任贵州省副省长；中国侨联副主席李波9月出任重庆市副市长，他曾在中国人民银行工作多年，担任过货币政策司司长等职。

其中，葛海蛟与李波均为“70后”。