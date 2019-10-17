侠客岛：美国在关键时期打“香港牌”意欲何为？

《人民日报》海外版旗下的微信公众号“侠客岛”17日发文批评美国的《香港人权与民主法案》。文章分为三部分。第一部分引述《香港人权与民主法案》的部分内容并提出相关质疑；第二部分称美国国会在关键时间点“横插一杠”，逼美国总统特朗普表态，想来个“一箭双雕”；第三部分引述专家观点，称美国议员其实并不真正关心香港，在人权、民主问题上是虚伪的。

据“侠客岛”的文章《美国在这节骨眼上打“香港牌”，意欲何为？》，文章首先分析了《香港人权与民主法案》的部分内容。

该法案要求美国国务卿每年就香港状况向国会作一份报告，鉴定“香港的自治是否被中国政府侵蚀”，以决定美国是否继续保留对香港的特殊待遇。

“特殊待遇”主要是指，1992年美国国会给予香港的“独立关税区”地位，在这种地位下，美国为香港在贸易、关税上提供了与中国其他地区不同的有利条件。

其次，法案要求美国在香港、北京、广州和澳门的领事馆尽快列出一个名单，如果名单中的人物被香港或者北京政府恐吓、拘留或逮捕，可简化签证程序，接受他们来美学习或工作。

“侠客岛”的文章指出，这是变相鼓励示威者要争出头，要让美国官员看到，这可是取得美国签证的捷径。文章问道，若最近对香港警察割颈的19岁暴徒提出申请，美国收还是不收呢？

《香港人权与民主法案》还规定，在法案通过180天内，美国商务部部长要向国会的五个委员会（涉及外交、金融、商务、科学、能源等）提出一份报告，评估港府是否遵守美国的《出口管制法》。

“侠客岛”文章指出，这部分规定里特别点出“大湾区”，称要防止“大湾区”借香港获得美国敏感技术。

文中的第二部分写道，《香港人权与民主法案》在参议院通过概率较大。在中美贸易谈判的关键节点，这给特朗普一个“大麻烦”。此时美国国会“横插一杠”，逼特朗普再次表态。

文章中写道，“究竟众议院的议长佩洛西是不是来了个一箭双雕，试图既达到反华目的，又借机坑一下特朗普呢，我们也不好说。”

文章引述中国社会科学院美国研究所助理研究员王聪悦的观点称，法案顺利得到特朗普签署的可能性较大，因为其不太可能不顺从美国国会内的反华情绪。

文章的第三部分分析称，法案威胁取消香港的“独立关税区”地位，从而破坏香港国际金融、贸易、航运中心地位。还要对经香港转运的商品进行筛查，是要打击香港这个中国进出口技术和资金的重要渠道。

北京外国语大学公共外交研究中心副主任周鑫宇分析，美国众议院这次通过涉香港法案，和以前通过的涉疆、涉藏等法案本质上没区别。很多议员不了解也不关心香港，但“反华”在美国国会现在几乎成了一种“政治正确”，于是很多议员也跟风投了赞成票。

文章最后写道，美国从来不是什么“救世主”，如果香港乱了，极少数乱港分子可以投奔美国，但是创伤的代价只能由普通市民承担。