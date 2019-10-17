湖南省取缔辖内全部网贷机构P2P业务

中国湖南省地方金融监督管理局官网16日宣布，取缔辖内全部网贷机构的P2P业务。意味着湖南打出了整治P2P网贷的重拳。

综合新华社和财新网报道，公告称，经各市州现场检查验收和会审，一致认定湖南省整治名单内纳入行政核查的24家网贷机构P2P业务均不符合有关规定，现予以取缔。

除了湖南本省的P2P网贷机构被“团灭”外，在湖南开展业务的其他省市P2P也将受到影响。

公告说，湖南省P2P网贷行业2016年以来一直在进行专项整治，至今未有一家平台完全合规通过验收。同时，湖南省其他开展P2P业务的机构及外省在湘从事P2P业务的分支机构均未纳入行政核查，对其开展的P2P业务一并予以取缔。

西南财经大学普惠金融与智能金融研究中心副主任陈文分析，这意味着湖南辖内无论是省内还是省外的P2P线下资产端将被全部取缔，不允许开展业务。这将倒逼外省的从业机构要么放弃湖南线下资产端市场，要么就只能创新资产合作方式获客。

P2P网贷风险整治工作，是2016年6月开始的互金风险整治中难度最大的领域，延期多次，而网贷机构备案也因此迟迟没有启动，目前仍然是以规模压降为主要任务。

财新此前报道，包括浙江、深圳在内的地方省市均约谈中小P2P平台进行“劝退”，而业内借贷规模最大的P2P平台陆金服也已退出P2P业务。