台积电季度盈利超预期 因苹果手机需求旺盛

由于苹果公司的新款iPhone受到消费者热捧，作为苹果公司主要芯片供应商的台积电业绩好于预期。

据彭博社17日的报道，这家全球最大的芯片代工企业公布，在截至9月份的季度中，公司实现净利润1011亿元台币（45.30亿新币），高于分析师962亿元的平均预估。根据先前公布的营收数据，当季收入为2930亿元台币。

由于对新款iPhone的乐观情绪，台积电股价10月份创出历史新高。该股在业绩发布前收盘下跌约1%。

台积电是苹果和华为的主要芯片生产合作伙伴，智能手机销售的复苏令公司受益匪浅。价格下降及旧机型更新换代帮助提振了iPhone 11系列手机的需求，苹果据悉已要求装配企业瞄准2019年出货7,000万至7,500万部这一最初预测的高端。

台积电及业界同行一直在应对智能手机市场增长停滞、最大客户苹果进军硬件以外领域以及第二大客户华为遭遇美国科技出口限制等问题。不过投资者越来越相信，新款iPhone正在激发消费者的兴趣。

美国资产管理公司桑福德伯恩斯坦（Sanford C. Bernstein & Co）分析师马克李（Mark Li）认为，事实上，台积电当前季度正在竭力突破产能约束。

马克李在10月10日的报告中写道，“iPhone正在推动短期需求走强。我们相信，iPhone 11有竞争力的定价将产生良好的吸引力，促使苹果公司向供应链提交更多订单。”