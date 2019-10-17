林郑住房新政公布后 港地产大亨财富激增30亿美元

在周三（17日）公布的年度施政报告中，香港行政长官林郑月娥誓言要帮助普通市民登上“置业阶梯”。尽管外界对于放宽按揭规定、转换农地用途兴建公屋能否达成上述目标仍众说纷纭，但有一群人已经受惠，即香港的房地产大亨。

据彭博社报道，自林郑月娥发表施政演讲以来，开发商股票大涨，香港六大地产富豪的财富总和增长了3.3％。以长实集团李嘉诚和恒基地产李兆基为首的这六位亿万富翁，净资产总和达到987亿美元（1349.09亿新币）。

彭博在报道中评论称，即使对于这些超级富豪而言，短短数小时内赚到32亿美元也已经是一桩美事。但这样的意外之财之于普通香港市民只能是做梦。

长久以来，收入差距的不断扩大加剧了香港的紧张局势，没有什么比高昂的房价更能体现贫富之间的鸿沟。多年来，香港一直被评为全球房价最难负担的城市。城市规划咨询机构Demographia公布的数据显示，2018年香港房价中值已达家庭收入中值的21倍。

哪怕是首次置业人士可申请最高九成按揭贷款的楼价上限由之前的400万港元（69.68万新币）提升至800万港元，外界对于这样的措施能起到多大实际效果也仍然抱着怀疑的眼光。