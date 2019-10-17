民调：林郑与香港三司长评分齐创新低

香港研究协会最新的民调显示，香港特首林郑月娥与香港三位司长的评分齐齐创上任以来新低。

据香港01报道，林郑的满意度评分为1.95分，较上一次调查（8月5日至15日）下跌0.11分。

香港三位司长评分也创新低。香港律政司司长郑若骅评分最低，为1.61分，较上次调查跌0.14分；财政司司长陈茂波再下跌0.07分，为1.93分；政务司司长张建宗亦下跌0.09分，得2.1分。

十三名局长评分亦悉数下跌，香港教育局局长杨润雄跌幅最大，得1.98分，较上一次调查跌0.23分。评分最好的为食物及卫生局局长陈肇始，有2.45分；至于民政事务局局长刘江华评分排榜尾，得1.88分。

香港特区政府九项施政表现的满意度同样下跌，其中“促进经济发展”的跌幅最大，较上次调查下跌0.16分，得2.05分，而“促进社会和谐”评分最低，得1.92分。

香港研究协会指出，香港正面临回归以来最困难时刻，暴力冲击和破坏行动持续，令港府出现前所未有的管治危机和社会危机，促请特区政府以最大的承担和勇气，虚心聆听各界声音，邀请智库代表、专家学者就社会深层次问题进行专题研究，提出可行的政策措施。

香港研究协会于今年9月30至10月10日访问1613名十八岁或以上市民，请受访者就对特首、司局长及特区政府的满意度进行评分，一分为非常不满意，五分为非常满意。林郑的满意度评分跌至得1.95分。