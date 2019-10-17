美媒：中企获所罗门图拉吉岛75年独家开发权

有美国媒体报道，中国国森田企业集团有限公司(China Sam Enterprise Group)与所罗门群岛政府签署协议，获得该国图拉吉岛及周边地区为期75年的独家开发权。中国外交部发言人耿爽17日回应称不了解相关情况，但中国政府一贯鼓励中国企业在遵守当地法律基础上，积极地开展对外的经贸合作。

据《纽约时报》10月17日报道，中国森田企业集团9月22日与所罗门群岛政府签署了上述协议。《纽约时报》获得了这份《战略合作协议》的一个副本，并得到了两名知情人士的证实。

这份协议包括一个渔业基地、一个运营中心，以及“建设或增强机场设施”。尽管所罗门群岛还没有已被证实的石油或天然气储量，但协议还提到，中国森田对建设一个油气码头有兴趣。

《纽约时报》未能联系到签署该协议的该省省长马尼特瓦(Stanley Maniteva)置评。

马尼特瓦在本周对当地记者称，协议将尊重法律和土地所有者的权利，而且协议尚未完成。

《纽约时报》在报道中称，中国森田企业集团总部设在北京，和中共关系密切。

新西兰克赖斯特彻奇市坎特伯雷大学(University of Canterbury)的中国问题学者安琳(Anne-Marie Brady)介绍，图拉吉岛的位置很好，“中国正在将自己的军事资产扩张到南太平洋地区，并在寻找友好的港口和友好的机场，这与以前其他崛起中的大国所做的一样。”

中国的投资引发美国和澳大利亚的担忧，他们担心这些项目可能会从舰队、飞机、全球定位系统中给中国提供军事立足点。

中国媒体《环球时报》报道，中国外交部发言人耿爽17日在例行发布会上被问及图拉吉岛的事宜，他表示不了解情况。耿爽表示，“但我能告诉你的是，中国政府一贯鼓励中国的企业按照市场的原则和国际规则，在遵守当地法律的基础上，积极地开展对外的经贸合作。”