针对文章要求深夜与教师见面 湖南永顺县教育局长被批

中国湖南一位教师发文批评形式主义后，声称被在地方教育局任职的亲戚要求半夜赶往教育局，就这篇文章与教育局长见面。当地州委领导得知后，对发文批评的这名教师给予肯定，并斥责涉事局长。

据中国上游新闻报道，事件发生在湖南省永顺县，25岁的女教师李田田本月11日在微信上发布题目为《一群正在被毁掉的乡村孩子》的文章称，自己疲于应对上级各类检查，而耽误了教学。

报道称，该文经各平台转载引起广泛关注，不过李甜甜当晚将文章删除。

四天后，李田田在晚上接到了永顺县教育局担任人事股长的姑爷的电话，要她连夜进城面见局长。

这位肖姓股长说，上面的领导要教育局了解情况再汇报，并称这篇文章造成了不良影响，有些细节还需要核实一下，对于文章中反映出的问题该怎么处理就怎么处理。

李田田拒绝前往教育局后，肖股长与学校另一位同事在凌晨敲开李田田的宿舍大门，迫使李田田与他们交谈到凌晨1时。

李田田称，姑父说她负能量太多，要多传播正能量，并要求她签字承认，文章是自己观点偏激，认识片面，不过她拒绝签字。

永顺县教育局长潘清海则声称，这只是亲姑爷为了关心她，想了解一下情况。

这则新闻也引起了湘西州委领导的注意，昨天（16日）上午带队前往永顺县调研，并来到李田田任职的桃子溪学校实地了解情况。

李田田说，湘西州委领导来学校，会整顿永顺乡村教育现状，少些形式检查，减少老师的任务，不能以权给老师施压，校长也说她写的是实情。

她也说，州委领导批评了教体局局长不应以姑父关心为由，让她半夜赶进城，这与是不是亲戚无关，并保证局领导撤销让她签字一事，也不准他们再找她，并承诺局里不会为难她或今后的发展。“若有任何刁难，找他本人。”