在台涉杀女友的港人陈同佳或将出狱 台法务部吁续押追诉

台湾法务部接获消息，涉嫌在台湾杀害并分尸女友的港籍嫌犯陈同佳本月可望获释。台湾法务部呼吁香港政府，在陈同佳刑满释放前，积极续押追诉。

综合《联合报》和《中时电子报》报道，台湾法务部17日呼吁港方，陈同佳刑满释放前，积极续押追诉，台湾也将迅速提供陈同佳在台相关证据，使香港方面得以充分掌握台港两地全案事证，以查明事实真相，依法追究刑责。

台湾法务部指出，分尸案发生后，负责侦办的士林地检署先后在2018年3月、4月间，通过法务部经由大陆委员会向香港政府提出两次司法互助协请调查取证，到目前未获港方回应。

台湾法务部还指出，陈同佳在案发后已潜逃回港，经台湾士林地方检察署发布通缉，通过法务部部经由陆委会向港府提出遣送被告来台接受侦审，亦未获回覆。

法务部称，陈同佳及被害人都是香港居民，据了解香港检警机关已掌握诸多未提供台湾方面的在港证据，并怀疑陈同佳可能是在香港即预谋犯案，香港非无管辖权。

此外，陈同佳所犯属于万国公的罪涉嫌杀人重大刑案，香港检警机关也应依照其司法程序，持续积极侦办，以还给被害人及其家属公道。

香港男子陈同佳2018年2月涉嫌在台北杀死怀有身孕的香港女友潘晓颖后弃尸返港，并于去年3月13日被香港警方以谋杀案罪名拘捕。

由于台港没有引渡协议，香港警方只能控告陈同佳盗窃及处理赃物罪，无法引渡陈同佳到台接受调查；且由于陈同佳认罪获减刑，最终仅被判处29个月有期徒刑。

这个案件促使港府修订《逃犯条例》，并最终演变成数月来的反修例运动。