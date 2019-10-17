澳门高官：正研究在澳门建立证券市场的可行性

澳门特区政府经济财政司司长梁维特称，特区政府已委托国际顾问公司对在澳门建立证券市场进行可行性研究，但是澳门特区政府暂未有关于建立证券巿场的报告交予中国中央政府。

综合每日经济新闻和中新社报道，梁维特17日出席一公开活动后接受媒体采访。他称，关于研究在澳门建立以人民币计价结算证券市场的可行性，在2017年底签署的《内地与澳门关于建立更紧密经贸关系的安排》，以及今年初出台的《粤港澳大湾区发展规划纲要》中均提出相关内容，特区政府正进行可行性研究。

梁维特称，澳门政府一直根据这两份文件展开工作，并与大陆相关部门保持紧密沟通。

梁维特指出，顾问公司的研究工作正有序进行，未来澳门金融管理局收到研究报告后，还要结合澳门实际情况作进一步研究。

关于最新进展及推出时间表的问题，梁维特介绍，上述机构不仅研究澳门市场，也正在对周边的金融机构进行了解研究，同时必须与国际规矩接轨。当报告出台后，澳门金融管理局会审慎研究报告与澳门实情如何结合。

梁维特明确称，目前澳门特区政府暂时没有一个关于建立人民币计价结算证券巿场的有关报告交予中央。

据介绍，2017年底签署的《内地与澳门关于建立更紧密经贸关系的安排》中提出“支持澳门探索与邻近地区错位发展，研究在澳门建立以人民币计价的证券市场、绿色金融平台、中葡金融服务平台。”

今年公布的《粤港澳大湾区发展规划纲要》中，也提出“支持澳门发展租赁等特色金融业务，探索与邻近地区错位发展，研究在澳门建立以人民币计价结算的证券市场、绿色金融平台、中葡金融服务平台。”