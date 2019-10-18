CBA设工资帽：单一球员顶薪900万

中篮联（北京）体育有限公司（以下简称“CBA联盟”）17日召开CBA俱乐部投资人会议暨股东会第七次会议，讨论和表决通过了CBA联盟战略发展共识和一系列改革议案，涉及国内球员工资帽、外援政策、青训准入和俱乐部及球员爱国主义教育和价值观培养等多方面内容。自2020-2021赛季开始，国内单一球员最高合同工资限额为该赛季工资帽基准值的25%，2020-2021赛季为900万元。

据新华社报道，CBA联盟表示，为了尽快遏制国内球员薪资增长过快的趋势，促进CBA联赛可持续发展，联盟股东会一致同意设置工资帽，并统一球员薪资结构，包括合同工资（基本工资和赛季排名为基础的绩效工资）和单场赢球奖。

自2020-2021赛季开始，初始工资帽的基准值为3600万元，缓冲值为1200万元，初始工资帽上限为4800万元，下限为2400万元。实际合同工资支出超出工资帽上限或者低于工资帽下限的俱乐部，应向联盟缴纳青训调节费（比例逐年递增，2022-2023赛季起为100%）。调节费由联盟专款专用，统一用于青训和CBA品牌青少年赛事。

CBA联盟还将充分调研，制定一系列特例条款（无需缴纳全部或部分调节费），包括单场赢球奖特例（另行设立上限）、各级国家队队员激励特例、边疆地区特例、鼓励年轻球员杰出表现和特殊贡献球员等特例条款。

另外，从2019-2020赛季起，CBA联盟将进一步加强CBA俱乐部和球员爱国主义教育和价值观培养。各俱乐部和球队必须成立爱国主义教育和价值观培养小组，定期展开各种形式的社区化和公益化教育和培训活动，并严格遵守俱乐部运动员教练员行为规范。



