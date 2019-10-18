张建宗称无意短期内设独立调查委员会

香港政务司司长张建宗表示，昨日呼吁市民不要再纠缠于元朗7.21事件中他的说法，是因为监警会正调查近月的示威冲突，包括7.21事件，希望市民给予监警会时间和空间工作，并耐心等待监警会稍后发表的调查报告。

据香港电台网站报道，张建宗今早出席英文节目时又说，特区政府无意在短期内成立独立调查委员会，直至社会回复平静，香港正处于非常困难的时刻，赞扬警方在近期的冲突事件中，工作表现非常出色。

他又说，政府会继续聆听市民声音，短期内将再次举行社区对话，亦不希望下月举行的区议会选举要延迟。