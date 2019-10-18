中国第三季GDP同比增长放缓至6.0%

中国国家统计局今天（18日）公布的数据显示，中国第三季国内生产总值（GDP）同比增长放缓至6.0%，是自1990年代初期以来最低的增速，也低于市场预期。

据中国国家统计局网站公布的数据，初步核算，前三季度中国国内生产总值697798亿元，按可比价格计算，同比增长6.2%。分季度看，一季度增长6.4%，二季度增长6.2%，三季度增长6.0%。分产业看，第一产业增加值43005亿元，增长2.9%；第二产业增加值277869亿元，增长5.6%；第三产业增加值376925亿元，增长7.0%。

统计局称，中国农业生产形势在前三季度较好，秋粮丰收在望，不过猪肉产量下降17.2%。工业生产持续发展，高技术制造业占比提高。此外，服务业较快增长，现代服务业增势良好。

统计局称，中国今年前三季度面对国内外风险挑战明显增多的复杂局面，各地区各部门认真贯彻党中央、国务院决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，持续深化供给侧结构性改革，加大逆周期调节力度，着力做好稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期工作，狠抓各项政策落实落地，国民经济运行总体平稳，经济结构持续优化，民生福祉不断改善。

中国国家统计局新闻发言人毛盛勇在国务院新闻办公室举办的发布会上说，尽管经济增速与中国过去相比有所放缓，但是在全球主要经济体里名列前茅，仍是高增长，初步预计，中国的经济增速在全球经济总量1万亿美元（1.3万亿新元）以上的经济体中是最快的。

彭博社认为，经济放缓进一步表明，中国政府在寻求清理金融体系和遏制信贷的同时，正在让全球第二大经济体逐步走缓。即使对美国的出口没有减少，经济也可能会继续挣扎，通缩压力打击公司利润，进口下降也表明国内需求疲软。彭博社早前调查的经济学家预计，中国第三季度GDP将同比增长6.1%。

路透社综合逾60家机构预测中值结果显示，鉴于三季度前两个月中国工业、消费等经济指标超预期下行，而逆周期政策效果尚未显现效果，9月虽有改善但不足以逆转三季度经济增速下行的趋势，预计该季GDP同比增速微降至6.1%，再创季度纪录低位。

另据中新社报道，来自金融数据平台Wind资讯的数据显示，12家研究机构对中国第三季度GDP增速的平均预测值为6.1%。