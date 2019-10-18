谋杀女友后返港 消息人士：陈同佳出狱后将赴台湾自首

去年在台湾谋杀女友后逃回香港，并触发港府修订《逃犯条例》的香港男子陈同佳，今年4月因洗黑钱罪名在香港入狱，下周将刑满出狱。有香港媒体引述消息人士透露，有牧师成功劝服陈同佳出狱后前往台湾自首，而且陈同佳也希望台湾当局不要判他死刑。

据香港《星岛日报》报道，消息人士称，陈同佳知道自己犯下大错，但勇于承担罪责，希望外界给他改过机会，并对死者家属表示最大歉意，也对其事件引发社会风波感内疚。

消息人士也说，陈同佳出狱后会留港一段短时间与家人相聚，之后动身赴台，但仍要视乎台湾方面如何处理。