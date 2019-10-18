五分钟读十万字？成都量子速读培训被指是骗局

“一至五分钟就可以看完十万字的书，并且可以把内容完整复述出来？”近日，在成都兴起的量子波动速读法培训宣传引起了网民热议。从微博上流传的影片来看，多名6至10岁的儿童在围坐在一起不停翻书，速度之快令人觉得不可思议。

据《星岛日报》报道，堪称2019年度儿童教育培训中最令人迷惑的量子波动速读法引起热议。在成都有多间教育咨询机构在推介包括“量子波动速读”“蒙眼识物”在内的课程，而且费用不菲。不过，当媒体向其中一间机构提出现场见证时，却屡被拒绝，称“状态不好”。

相关机构称这样一些课程和“灵性的东西”有关，“信则灵”，交流中还不断说着“气功”“特异功能”的词汇和故事，他们还提及“翻得越快，你和宇宙的距离就越近”“拨起来，先不要感知。书拨到一半放到额头上，翻开来，在这本书里面畅游一下，感受一下你进入到这本书里面的感觉”。一听就觉得可疑，偏偏仍旧有家长相信。不过，相关机构自诩没有夸大宣传。

有专家表示，量子波动速读法”属于概念炒作，“牵强附会地将原有的快速阅读法和量子波动理论结合在一起，为被夸张变形后的快速阅读法披上一层貌似科学的外衣。还有专家直言，倘若真有这种运用了量子理论的阅读技术，恐怕孩子们看到的不是文字，而是一堆完全凌乱不堪的随机数字。

据报，在成都相关的培训机构，已因无办学许可，被要求整改，林林总总的宣传海报也被撤下。量子速读已经在舆论场被批评得体无完肤。然而，“信则灵”的“量子波动速读”，仍大摇大摆的出来招摇撞骗，还能引得一众家长和孩子追捧，这样的现实情况值得警惕。