沈阳中学为教师设恋爱假 专家：假期尊重教师自主性

中国沈阳一所中学本月为教师增设“恋爱假”，校长解释，除了“恋爱假”，学校还设有“亲子假”“孝亲假”。有教育专家认为，设立假期体现校方尊重教师自主性，有助提高工作效率，但也应控制教师工作时长，从根本上为教师减负。

据中国《新京报》昨天（17日）报道，沈阳市第一六五中学今年10月推行教师调休实施方案，内容由学校教师的年龄结构所决定，在出台前曾经过36名教职工代表调研讨论。

方案规定，在不影响学校教学和活动的前提下，因病、因事请假，对于满足条件的教师，给予适当调休安排，不扣绩效工资，不计入月考勤数。

该校一名教师说，因事请假，包括未婚教师的“恋爱假”、教师照顾父母的“孝亲假”、已婚教师为参加孩子家长会的“亲子假”。

报道称，该校目前有104名教师，平均年龄为45岁，40至45岁之间的教师，占了教师总队伍的75%。校长金至涛说：“这个年龄阶段，上有老、下有小，工作压力大，自己的身体健康也或多或少存在一些问题，需要适当的调整。”

校长金也说，这些假期均是学校推行调休方案的一部分，并且是不扣薪事假与病假。

方案推出后，该校已有不少老师出于需求使用了这些假期。

此举引来羡慕的同时，也有中国网民提出了质疑，认为所谓的“恋爱假”只是作秀而已，不过是让老师把备课工作的地点从学校转移到了家里。更有网民质问，多了“恋爱假”是否真的能脱单。

中国教育科学院研究员储朝晖认为，如果学校能协调好各项工作顺利进行，这项调休方案会是一个很好的措施。