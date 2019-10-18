消息人士：韩国瑜因行程排满取消访美计划

有消息人士透露，台湾在野的国民党所提名的总统候选人韩国瑜因行程排满，决定取消访美行程。韩国瑜今天（18日）据悉在与美国在台协会（AIT）主席莫健举行的闭门会议上，通知美国这项决定。

据台湾《上报》报道，知情人士透露，韩国瑜一直都很想亲自率团访问美国，并拜会当地海外侨胞，借此展现国民党坚定亲美、对美方友善的立场，突显民进党执政后所造成的两岸关系失衡问题，并平衡美方过度听信绿营，导致误判台湾政经情势发展的现象。

知情人士称，韩国瑜请假投入选战后，启动下乡全台巡回之旅，受到各地热情邀约，行程实在已经排得太满，而赴美访问之行，包括到华府、美东及美西拜会，时间至少要耗费两周左右。韩阵营内部在几经沙盘推演及评估后，决定放弃访美行程。

知情人士也提到，在明年1月11日大选投票日前，韩国瑜会将心力留在台湾，继续积极勤跑基层、下乡各县市倾听庶民声音，全力冲刺选情，并利用机会论述他的对美政策及美台关系等看法，绝对不会因为未能亲自访美，而有所偏废。

韩国瑜上午与莫健会面时，双方就美陆台关系、总统大选等政经议题交换意见，陪同出席者包括高雄市副市长叶匡时、韩的国政顾问团成员苏起、赵建民及何思因等人。

莫健在闭门会谈前对在场众媒体说，韩国瑜热诚欢迎他到访，就表示了长期以来，美国与台湾的关系非常坚韧，美台关系目前是从《台湾关系法》在40年前设立以来，最强健的时期。