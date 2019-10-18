港中大校长段崇智发公开信回应港警暴力指责

香港中文大学校长段崇智今日（18日）向全体师生及校友发公开信。

综合《明报》《星岛日报》的报道，段崇智上周四（10日）晚与学生及校友会面时，24岁的女学生吴傲雪自称代表至少六名被捕学生，控诉遭警方滥暴，并在长约6分半的发言中指自己是8­月31日地铁太子站逮捕事件中的“严重伤者及被捕人士”，曾被送往玛嘉烈医院、葵涌警署和新屋岭拘留中心。

她一度情绪激动哭诉，称不仅自己一人被警察“性暴力”，更有其他被捕者被“不止一名警员不分性别的性侵和虐待”。发言快结束时，吴傲雪摘下口罩，强调自己鼓起勇气这么做，质问段崇智是否也有勇气一同谴责警方滥暴。

段崇智起初没有正面回应，只表示会谴责所有暴力，但他在会后被学生围住，才承诺会在今天（18日）就警察暴力发表声明。

以下是段崇智的公开信全文：

各位中大同学、同事、校友：

执笔之时，心中有很多思绪尚未止息。上周四（10月10日）跟同学及校友接近四小时的会面当中，外界可以从媒体看到很多失控画面，我和我的团队成员，以及在场的每一位同学、校友，无不感受到绷紧的情绪。面对比以往更汹涌的群情及激烈的指骂，延续真正的对话及交流实不容易。我感受最深刻的，是讨论会完结后，我与一些被捕同学两个多小时的闭门交谈。在大家都放下戒备的情况下，我看到同学无助的眼神，哭诉他们亲身所受的身心痛楚，恳求大学保护他们。我亦坦诚告诉同学我的心底话，承认大学在此史无前例社会挑战下的不足之处，以及大学必须肩负的多方责任。在这两小时，彼此终于能够打开心扉，表达最真挚的感受。同学的每一句说话都打进我的心坎里，让我非常的痛心及难过。

对于部份同学就其被捕后的经历，向我表达的强烈诉求，大学必须负起寻求真相及公道的责任，让公义得以彰显。每一位同学，无论他们持何种立场及价值观，无论他们曾否犯错，都是中大的学生。作为师长，我们必须教导同学为自己的言行负责任;而大学出于关爱，亦须为同学争取应有的权益，不会随便放弃任何一位同学。上周四的讨论会之后，我收到逾800封来自各方的电邮及书面意见，看到不同传媒对事件的解读及分析，也知悉同学、同事及校友的联署。在如此大量纷纭的意见中有一个共通点：各方都期望大学凭借其公信力、影响力，让有关事件及受影响同学得到最公平的处理。

被捕同学的情况及跟进

我们自上周五起，立即逐一再联络被捕的逾30位同学，详细了解他们在被捕后遇到的种种情况。大部分同学表示，在被捕后要求与律师或家人联络不果，最终在数小时甚至长达78小时后才能打电话，有同学因而被逼在没有律师陪同下录口供。据其中一名同学描述，其家人到警署要求会面不得要领，结果同学在被拘留的48小时没有机会打电话及不能与正在警署苦候的家人见面。不少同学指出，在拘留期间警员不允许他们睡觉或躺卧休息，亦有同学反映得不到所需的医疗协助，例如哮喘病发的同学要等候6小时后方能就医，有同学因头部受创要求就医，18小时后方被送往急症室。较为严重的情况，不止一位同学表示在录口供或扣留期间曾被警员掌掴，以及有两位同学表示在搜身前获告知不需脱衣，却在搜身房内被同性警员强逼脱下所有衣物。以上都是同学亲自提出的指控。

在我们逐一个别跟进的被捕同学中，共有约20位同学表示在拘留期间曾经遭遇上述其中一种或多种不同程度的不合理对待，显示这些绝非单一事件，从人道待遇角度来看，情况严重，而涉及身体伤害的情况，更加不能接受。对于同学亲述他们被捕后经历的身心创伤，我感到难过及悲愤。我在此严正指出，无论同学因何事被捕，警方必须确保在拘捕及扣留过程中，被捕人士应有的权利不被剥削。执法人员须达到高标准及要求，审慎和公正执法，这也是公众的合理期望。对于已经发生的事件，在查明细节后，警方必须有清晰的交待和恰当的处理。

为严肃处理以上同学的个案，大学即时联系了义务校友律师，特别是在处理性别平等及人权问题方面有丰富经验的律师协助同学。我们希望在律师的协助下，每个个案的详细情形都可以以书面陈述撰写出来，在同学的同意下，让大学可以协助将个案呈交相关机构作出正式申诉及陈述，并促请相关机构尽快作出公平、公开、公正的调查。事实上，大学已直接联络了监警会，他们极度关注同学的个案，并承诺会就个别个案派出观察员，出席所有投诉警察课与投诉人的会面和现场搜证，以确保过程公平公正。我在此呼吁受影响同学争取你们应有的权利，我和我的同事非常愿意与律师一起陪同同学到相关机构作出投诉，保障你们的法律权益及要求严正处理。

我理解很多中大成员及社会人士都非常关注吴同学的个案，我们亦同样非常关注，并与吴同学保持紧密联系，提供协助。我们理解她正面对很大的心理压力，而她在公开场合或访问中所描述的经历，其实已具备相当的细节，我在此促请投诉警察课就已公开的细节立即展开调查，并由监警会作出监察，此事刻不容缓。我亦在此强烈呼吁各方停止对任何人作出恐吓或骚扰行为，甚或阻吓受害人求助。

遗憾的是，目前为止我们所接触的同学，都因为对警方有不安情绪或对投诉警察课及监警会的制度失去信心等而尚未愿意踏出这一步。我感到无奈之余，亦明白同学及公众对现有机制的不信任，并非一朝一夕形成的。基于事件的严重性，我会去信行政长官，希望行政长官考虑针对现时大学已掌握初步资料的约20宗个案，在现有机制以外作出严正跟进，让法治精神得以彰显，让信心得以重建。事实上，过去两个月来，社会上有强烈声音，要求政府成立独立调查委员会，查找警民冲突以至整个事件的真相。政府应该正视这个声音，因为只有真相才可以为所有人带来最公平的结果。

保护大学的成员，大学责无旁贷。同时，在大学成员甚至社会大众都期望我们主持公道的时候，我身为校长，必须谨慎运用大学的公信力，绝对不能仓卒行事，让校园变成争辩的战场，甚至让本来已经受创伤的人，因为某些恶意攻击而受二次伤害。

对于部分警务人员涉嫌不当使用暴力或违反人权，经查证后须予以谴责。

校园保安措施

在上星期的会面中，很多同学都向我表达对于警察进入校园的关注。在校园范围内，大学会尽一切努力维护每一位成员的合法权益。一般情况下，如警察欲进入校园，保安处会先向警方查询到校原因，了解警方是执行法庭搜查令，或是在涉案人士同意下作出调查，或有合理怀疑相信有涉嫌犯罪人士在某处所内。希望大家明白，大学有法律责任配合警方调查工作，但大学会先向警察了解进校的具体资料，包括调查目的及地点等。大学亦会在警察在校园范围内调查或搜查期间，尽可能安排大学人员陪同有关人士，并在合法、合理的情况下知会相关单位;同时亦会按需要联络律师到场协助（大学已为此安排24小时法律支援），确保员生的法律权益受到保障。

大学会加强前线保安人员的训练及警觉性。在这段期间，大学已加派了人手处理大量校园发生的不同事件。

加强紧急应变支援

我在上星期与同学及校友会面时提到，受到社会环境的影响，这几个月来大学发生了大大小小的事件，令不同成员都受到很大的困扰。在这个非常时期，不同的成员都期望大学有更多的支援，我很感谢各位曾经出心出力的同学、同事及校友，同事们需要处理很多前线的问题，但他们不怕辛苦，愿意付出更多时间与同学沟通，疏导负面情绪并制止不当的行为及纷争。

大学一直设有由我领导的危机处理小组，负责制订应对不同事件的对策。由于现时社会状况急速变化，在听取各方意见之后，我决定深化危机处理小组的工作，以更迅速地应对突发情况，加强不同单位的协调及决策。大学将会成立一个跨部门的迅速应变专责工作组(Rapid Response Task Force)，就五大支援范畴成立分组，跟进不同的工作并向我汇报，亦会邀请学生代表及校友加入:

文化共融分组(culturalis@cuhk.edu.hk) （召集人：吴基培副校长）

学业支援分组(academicss@cuhk.edu.hk) （召集人：余蕙卿教务长）

校园安全、保安及法律事宜分组(csslms@cuhk. edu.hk) （召集人：吴树培副校长）

学生支援及心理健康分组(ssws@cuhk.edu.hk) （召集人：吴基培副校长）

沟通与协调分组(caes@cuhk.edu.hk) （召集人：吴树培副校长）

让信、望、爱带领我们前行

过去几个月的社会及校园风波，对我们各人都是一个学习的过程。我深信对话是解开矛盾的出路，强硬对立不能换来妥协，真心坦诚方能修补撕裂。香港的成功有赖香港人的团结及法治精神。现时社会上的负面情绪已达临界点，不断升级的暴力及破坏行为必须停止，政府必须尽快、尽力提出可行方案解决社会上各种问题，方可以为这一代的年青人──香港的未来，重燃希望。

不管前路多艰难，大学会坚守传播知识、服务社会、培育品德的使命，让校园成为自由探索真理的地方，不会放弃教导同学博文约礼的精神。假如校园失去了团结、失去了开放包容、理性及互相尊重之心，失去了盼望和信任，失去了爱，又怎可以再为大家遮风挡雨？

我在香港出生及长大，香港是我挚爱的家乡。狮子山下的精神，正正是我成长的家庭，以及千千万万家庭的写照：刻苦耐劳、勤奋拼搏、灵活应变、自强不息。所有香港人，不论政治立场，都是同舟人，有很多共通之处。我衷心希望真相可以带来和解，可以重建香港宝贵的精神财富。

香港中文大学校长

段崇智