中国人行上海分行警示炒鞋风险 或存非法集资诈骗等问题

中国人民银行上海分行前天（16日）下发金融简报，提到中国国内球鞋转卖出现炒鞋热，并称炒鞋行业背后可能存在的非法集资、非法吸收公众存款、金融诈骗、非法传销等涉众型经济金融违法问题值得警惕。

据中国新浪财经报道，人民银行上海分行在题目为《警惕“炒鞋”热潮 防范金融风险》的金融简报中提到，炒鞋平台实为击鼓传花式资本游戏，提醒各机构高度关注，采取有效措施切实防范此类风险。

简报也说到，中国目前已有10多个炒鞋平台，包括毒、Nice、斗牛、当课（get）、YOHO！有货，呈现出参与者数量多、交易量大、价格波动剧烈等特征。

至于“炒鞋”交易如今出现哪些值得关注的问题，央行上海分行在金融简报中提到，一是炒鞋交易呈现证券化趋势，日交易量巨大；二是部分第三方支付机构为炒鞋平台提供分期付款等加杠杆服务，杠杆资金入场助长了金融风险；三是操作黑箱化，平台一旦“跑路”，容易引发群体性事件。

简报也进行了风险提示，要求各义务机构提高对炒鞋的关注和研究，加强对相关反洗钱工作重要性的认识，认真对照上述业务风险，及时开展自查自纠工作，对炒鞋背后潜在的金融风险做到早预警、早发现、早处置，防止炒鞋乱象事态蔓延，防范群体性金融事件，引导理性消费和投资，发现相关情况及时上报。

此外，各义务机构要加强对涉及炒鞋平台的资金交易监测，强化对炒鞋平台风险特征的识别，发现或有合理理由怀疑平台参与洗钱等犯罪活动的，应及时提交可疑交易报告。