韩国瑜：取消访美计划 因时间压力非常大

台湾在野的国民党总统参选人韩国瑜今天（18日）说，因时间压力非常大，决定取消访问美国的计划，倾听全台拼选情，并向美国在台协会（AIT）主席莫健承诺，在明年总统大选投完票后，如果情况允许，他将会访问美国。

韩国瑜竞选办公室在新闻稿中说到，韩国瑜正进行全台“土地倾听学习之旅”，今天上午回到高雄市政府，以高雄市长身份接待莫健，双方也进行闭门会谈。

新闻稿提到，外界高度关注韩国瑜何时会再访美，韩国瑜下午对此说，距离明年总统大选只剩84天，如果要访美，时间上至少得花费两个星期，但现在全台各地仍有许多热情邀约。

韩国瑜补充，韩阵营在经过审慎评估后，决定忍痛放弃访美行程，将心力留在台湾，韩国瑜也将持续深入基层，聆听民意。

韩国瑜指出，他与莫健会面时，已经亲自告知美国这个决定，由于台澎金马等地区跑起来，现在都还没完全跑完第一趟，时间压力非常大，因此这趟访美行无法成行。韩国瑜也向莫健承诺，明年投完票后如果情况允许，会立刻到美国拜访。

韩国瑜也说，前阵子高雄市政繁忙，自己身为高雄市长，无法请假太长时间，莫健也能够理解自己必须一站一站到全台倾听、学习，而之后如果有时间，也将规划请韩国瑜的妻子李佳芬代表韩国瑜访美，拜会海外侨胞，并呼吁海外的庶民伙伴明年都能回台投票，完成下架民进党的目标。