香港示威活动持续 国泰航空客运量连续第二个月下降

（早报讯）香港持续数月的抗议活动扰乱了香港的商业和旅游业，间接对航空业造成巨大压力。国泰航空客运量连续第二个月下降，盈利前景也被下调。

彭博社报道，国泰航空周五（18日）公布国泰航空与国泰港龙航空于2019年9月份合并结算的客、货运量。数据显示，9月份的载客量与货物及邮件运载量较2018年同期均有所下跌。

数据显示，两大航空公司在9月份合共载客242.69万人次，较2018年9月下跌7.1%，乘客运载率下跌7.2个百分点至73.6%。国泰航空表示，今年年底前的访港机位预定情况将远远低于往年同期水平，尤其是中国内地和其他亚洲市场的情况最为严重。

国泰航空顾客及商务总裁林绍波在公告中称，“我们预期2019年年底前的市场环境对国泰而言仍是艰难重重……中国内地市场的表现尤受影响。市场竞争激烈，加上短期内过境旅客比例增加，令客运收益率持续受压。”

彭博社报道称，该公司的公告凸显出香港抗议活动让这家航空公司的日子更加艰难。此前，国泰航空因有部分员工参加了示威活动，因而受到中国监管机构施压，国泰之后决定解雇涉事员工，并对员工支持抗议活动发出警告，这一决定也惹怒了活动人士。

国泰航空前董事局主席、行政总裁也在这场风波中辞任，公司任命了新的领导层。

航空顾问公司Endau Analytics的尤索夫（Shukor Yusof）说：“抗议活动爆发后，国泰航空的局面永远改变了……现在的问题是能不能活下去。中国在这方面的态度会很明确。”