六年前合伙骗取近2100万补偿 沈阳A级逃犯上个月被捕

中国沈阳一名男子在大约六年前合伙骗取国家征地补偿款近2100万元（人民币，下同，405万新元），在当地警方立案调查时逃往到外地。这名被中国公安部列为A级逃犯的涉案男子在上个月被捕。

据中国沈阳网报道，这起诈骗案发生在经济技术开发区大潘镇李达村，该村2013年开始进行征地拆迁，而这名54岁的杜姓男子当时与另外九名村民，连同李达村吴姓村主任相互勾结，趁机共同侵占国家征地补偿款。

期间，杜某某找到村主任吴某某一起制作假的土地承包合同及土地流转合同，其余九名村民通过在征收土地上抢种树木及抢建大棚等地上物的方式，骗取国家征地补偿款共计2087万元。

开发区分局在2015年3月接到相关案件线索后，将该案立为诈骗案侦查。犯罪嫌疑人吴某某等相继落网，犯罪嫌疑人杜某某则逃窜到外地，销声匿迹。

鉴于该案案情重大，影响恶劣，杜某某被公安部列为A级逃犯。

开发区警方后来在今年9月25日在工作中获得线索，已经潜逃四年之久的犯罪嫌疑人杜某某在苏家屯区雪松路一小区内出现。开发区警方迅速组织警力赶到该小区，并当场将犯罪嫌疑人杜某某抓获。

报道称，杜某某对骗取国家征地补偿款的犯罪事实供认不讳，目前以涉嫌诈骗罪被开发区警方予以刑事拘留，案件正在进一步办理中。