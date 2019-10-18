网约车平台滴滴：近两亿用户设紧急联系人

中国大型网约车平台滴滴出行今天（18日）公布了安全工作成绩单，自2018年9月4日开展安全攻坚，至今已上线、更新了20余项安全功能。据统计，去年9月添加紧急联系人的滴滴用户不足3千万。时隔一年，这个数字已经增长了五倍多，达到1.98亿。此外，每天约有107.5万个订单的行程信息会被乘车人分享给亲友，行程总距离相当于绕地球188圈。

据《新京报》报道，据统计，女乘客使用行程分享的总数是男乘客的两倍，男乘客使用线上“代叫车”的次数比女乘客高11%。滴滴升级乘客端APP25次，尝试推出了“加密行程录音、录像”“醉酒报备”“黑名单”等多项新的安全功能。2248万用户已经使用过黑名单功能。

滴滴今年3月上线了“选择路线”功能，目前每天使用人次达13万，乘客与司机的路线纠纷投诉率降低了32%。68.9万用户先后参与了滴滴“未成年人乘车”规则的探讨。63.8万司机和乘客参与了“遗失物品返还”规则的讨论。

今年7月，滴滴根据各方意见，开始试行“遗失物品返还”规则； 8月优化了“未成年人乘车”规则，允许16岁以上未成年人单独乘坐网约车。

司机安全功能方面，滴滴每天会向司机发出32.9万次防止疲劳驾驶的提醒；每月通过视频复核验车12万次。此外，滴滴平均每月配合警方调取证据1500次，98%在10分钟内完成。

滴滴表示，受客观环境、技术局限性等影响，行程录音、行程轨迹监护等部分功能的有效性难以达到100%。乘客出行时仍要提高自我保护意识，时刻关注行程轨迹变化。