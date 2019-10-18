网络沉迷防治即“网瘾防治”，拟写入中国未成年人保护法。今天（18日）下午，中国全国人大常委会法制工作委员会举行第二次记者会，发言人臧铁伟通报了上述信息。

据《新京报》报道，十三届全国人大常委会第十四次会议将于10月21日开幕。本次会议将审议未成年人保护法修订草案、预防未成年人犯罪法修订草案。

据臧铁伟介绍，未成年人保护法修订草案在现行未成年人保护法的基础上增加了许多内容：规定了最有利于未成年人的原则，发现未成年人受侵害时强制报告制度，密切接触未成年人行业从业人员的准入资格等；在家庭保护、学校保护、社会保护和司法保护的基础上，增加了网络保护和政府保护两章；针对网络不良信息治理、个人信息保护、网络沉迷防治等各方面普遍关注的网络社会的新情况、新问题作了规定；明确了未成年人保护工作协调机制，细化了有关部门的职责，加强了政府保护力度。

“预防未成年人犯罪法修订草案对未成年人的行为进行了重新梳理和界定。”臧铁伟说，按照从轻到重分为不良行为、严重不良行为、犯罪行为三个等级，草案规定了不同程度的干预措施。此外，草案还对犯罪未成年人完善了诉讼中的教育、社区矫正期满和刑满释放后的安置帮教等制度。