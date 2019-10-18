看好新能源市场前景 新中能源在华开设新工厂

新加坡动力锂电池企业新中能源（Durapower）加大全球投资，旗下的苏州新中能源科技有限公司在常熟设立新工厂，扩大企业制造能力。

新工厂今天正式揭牌，新加坡通商中国主席李奕贤和常熟市副市长史红亮等出席开幕礼。常熟位于江苏省南部，是苏州下辖的一个县级市。

李奕贤在致辞时说，锂电池科技是一项具有划时代意义的突破性科技，在全球聚焦新能源作为未来发展趋势的当下，新苏两地协作推进锂电池技术下一阶段发展，是可喜的进展。

他说：”种种迹象表明，新加坡对苏州的投资已变得更知识密集，并以技术为导向。”

李奕贤也指出，全球新能源产业发展，电动车逐渐成为锂电池的第一大需求产业，动力锂电池需求快速增长，新中能源在华设立新的生产设施，显示新加坡企业在抢占锂电池市场上的决心。

他也认为，新中能源在苏州扩大生产，说明苏州乃至江苏省对外资企业的包容和友善。

李奕贤说：“开放的商业环境是新加坡与苏州两个城市在现今极具挑战的国际局势下，仍能够保持竞争力的唯一秘诀。”

新中能源2010年创立后，致力于汽车和储能系统先进锂电池研发、设计和制造。它于2011年在常熟市经济开发区设立第一个生产工厂。目前该公司的产品和解决方案已进入全球18个国家，超过40个城市。

此次在常熟开设新工厂，是为了扩大投资，应对电动汽车和可再生能源储存等领域的全球市场需求。

苏州新中能源科技有限公司执行主席李万堂致辞时说，他在10年前决定投资新能源项目，特别是动力锂电池项目，很多人充满惊讶，也怀疑新能源项目是否可持续，但如今，全球新能源市场不断开拓，这个行业的未来充满潜力。（联合早报上海特派员杨丹旭）