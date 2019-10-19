台青年南京中山陵举青天白日旗被扣查五小时

台湾青年杨瀚杰日前因在南京中山陵游玩时高举“青天白日旗”拍照，被当地公安扣押五小时。警方不仅没收旗帜、要求杨瀚杰写“悔过书”外，甚至还大上“政治课”，问其“支不支持一个中国原则、两岸和平统一？觉得蔡英文怎样？”等。杨瀚杰今日再道歉，指自己“不是有意挑衅大陆百姓”。

据《星岛日报》报道，杨瀚杰在面簿上爆料称，周二（15日）早上在中山陵前举起“青天白日满地红旗”拍照留念时，被景区管理员拦住并要求其删除影片、照片和交出旗帜，他在贴文中说，“我不想，他们就报了警”。随后，他被当地警方带走录取口供。

到达警局后，杨翰杰被要求交出手机，并将有“青天白日旗”的照片与影片删除，该面旗帜也遭没收，还写下“悔过书”、上了各种“政治课”，另外，他的政治立场、家世背景也被一一询问，被扣查了5小时才得以离开。

杨翰杰表示，公安问了许多细节事项，最重要的是其政治立场，“问我支不支持一个中国原则、两岸和平统一？！问我觉得蔡英文怎样？”他期间趁机发帖分享自己的经历，被公安发现并开始“政治教育”，“在中国的自由都是相对的、没有绝对的自由，并且批评台湾跟美国一样给了绝对的自由搞到天下大乱”，公安还提醒他“中国的所有网络言论都是有被监管的”。

他今日再次上传一段约2分钟的影片，其中有他在中山陵游玩以及举起青天白日旗的画面，更有他在派出所门口的自拍。杨翰杰再次跟大陆百姓道歉，“我不是有意挑衅你们”，并表示“中山陵派出所此生难忘”。