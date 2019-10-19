胡锡进：扎克伯格攻击中国互联网管理 背后是面簿的困境

中国媒体《环球时报》总编辑胡锡进在微博发文称，面簿（Facebook）创始人扎克伯格（Mark Zuckerberg）对中国互联网管理进行攻击，不排除是为了博得美国舆论的更多同情，有助于他和面簿摆脱困境。

据胡锡进18日晚在微博的文章，他提到，扎克伯格周四在乔治城大学的一个演讲中“突然”批评中国互联网管理，和之前对中国的示好表现形成很大反差。而综观扎克伯格的演讲，其讲话的主旨是回应美国舆论对面簿的批评，这一段自我“洗白”占据了讲话的绝大部分。

胡锡进回顾道，自2018年3月“数据门”爆发以来，面簿在美国舆论场上的形象严重破损，对面簿的商业利益造成了挤压。面簿曾想大举进军中国市场，因而采取了对华友好姿态。而当前处理在美国和西方的形象危机是扎克伯格的当务之急，进军中国市场的任务明显后置了。

胡锡进认为，不排除扎克伯格批评中国的网络管理有一种机会主义的考虑，即以此博得美国舆论的更多同情，有助于他和面簿摆脱困境。

胡锡进还写道，扎克伯格把面簿进不了中国的责任归咎于中方，这种指责没有新意，也不值得与他较真。胡锡进称其能够看明白面簿在当前困境中的焦躁，对扎克伯格这个时候在美国的语境下评论中国，不会推敲扎克伯格话的字面含义。

胡锡进认为，面簿的影响越大，扎克伯格就须在各种力量中博弈。在中国问题上，扎克伯格的态度出现摇摆，未必能实现面簿的真正增益，未必有益于扎克伯格自己的“人设”。

文章最后写道，面簿的定位是全球性社交媒体，多元就应是基本禀赋，注定无法死死拴在美国价值观的一个桩子上。这样的实现即使有难度，也是面簿必须要迈过去的坎。对扎克伯格来说，后退和摇摆都不是好办法。