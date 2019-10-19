林郑：希望陈同佳自首能带来宽心的结局

香港特首林郑月娥19日出席港台节目时确认，已收到涉嫌在台杀人的港人陈同佳提出赴台湾自首的信件，称这是“相对令人释怀、相对令人宽心的结局。”她还对香港反修例风波的相关问题作出回答。

综合香港电台和香港01报道，林郑月娥出席节目《星期六问责》时称，陈同佳提出自首的信件是亲笔撰文，她否认政府事前接触过陈同佳。

香港政府此前在网站上发表声明称，林郑10月18日收到陈同佳来信，陈同佳称已经决定在港服刑期满后到台湾自首。陈同佳被指控于情人节在台湾旅行期间杀害他怀孕的女友。

林郑重申，修《逃犯条例》目标不是只处理一个个案，可借机处理香港的法律问题。她认为，解释不足才未能得到社会支持。香港社会仍充满矛盾，希望陈同佳自首能带来宽心的结局。

在香港警方使用暴力方面，林郑表示，港府不会容忍任何违法和暴力行为，包括警察，无论施暴者是的什么物身分及政治立场，政府对任何暴力行为都予以谴责。

至于对成立独调查委员会的诉求，林郑月娥说，香港独立监察警方处理投诉委员会正争取在今年年底前提交报告，希望市民给予时间，等待监警会在报告中提出的建议。

林郑月娥表示，香港出现如此大的动乱，政府责无旁贷。被问及香港问责班子或行政会议是否有机会改变时，她称不排除这个可能性，但要到这个阶段才会作出决定。



林郑月娥承认政府在掌握民情民意方面，有很大的改善空间，但有人认为这次风波与国际关系有关，显示事件不能过度简单地解读。

被问及外国因素在反修例风波中所占比重，林郑月娥指目前难以说清，但客观事实反映外部力量比以往见到的多。国际社会特别是美国国会采取了她认为完全不适当的行为，干涉到了香港的内部事务。

林郑月娥还称，有人认为此次风波是因为当年“占中”后，港府没有处理社会上的深层次问题。她强调，不想再将问题藏在“地毡底”，会邀请专家学者作深层研究。但是，研究要有和平环境，若每日仍让人担惊受怕，则没有条件启动有关工作。她呼吁社会上的暴力行为尽快停下来。

在香港教育界方面，林郑月娥表示理解香港中文大学校长段崇智对学生的爱护，段崇智应鼓励有关学生在现行机制下投诉，然后再审视证据，如果大家完全不接受现行机制，是不可行的。

林郑月娥还表示支持警队严正执法，但不等于“盲撑”每一名警务人员的每一个行动。

段崇智上星期四与学生会面后，昨日发出公开信称联络超过30名被捕学生，大部分都表示曾受警方不合理对待。段崇智说，对于部分警务人员涉嫌不当使用暴力或违反人权，经查证后须予以谴责，他会去信特首，希望对方考虑在现有机制外，跟进校方已有初步资料的个案，并正视社会上要求成立独立调查委员会的声音。