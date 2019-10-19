美众议员提出众院版“台北法案”

美国众议院外委会亚太小组成员柯蒂斯（John Curtis）等议员18日提出众院版的“台北法案”，以应对中国大陆加强施压，试图限缩台湾国际空间与外交承认的举措。美国国会意见还认为，美台应进行双边贸易谈判。

据《联合报》报道，柯蒂斯18日发布新闻稿指出，他与美国众议院外委会首席议员麦考尔（Michael McCaul）、众议员西尔斯（Albio Sires）、巴拉特（Mario Diaz-Balart）、冈萨雷斯（Vicente Gonzalez）共同提出“台湾友邦国际保护暨强化倡议法案”（简称TAIPEI Act），旨在强化台湾的国际地位，并应对中国大陆对限缩台湾国际空间与外交承认所施的压力。

柯蒂斯表示，美台关系重要，美方必须尽一切努力增进台湾的民主与自由市场经济；两党支持“台北法案”。

柯蒂斯的新闻稿还附上一段影片，他以中文说，“各位你好，今天我很高兴有这个机会。”接着转用英文表示，他很高兴今天宣布提出“台北法案”，这项法案是针对帮助美国的朋友台湾。

美国众院提出的“台北法案”版本，与参议院外委会上月底通过的版本大致相同。

美国国会意见指出，美国政府应该支持台湾与印太区域与全世界国家强化其官方关系与非官方伙伴关系，以及支持台湾的国际参与。

众院版本也包括国会意见认为，美国应与台湾进行双边贸易谈判，以达到一项符合共同经济利益，并能保护美国劳工，以及有利于美国出口商的自由贸易协定。

美国参院外委会9月25日通过“台北法案”，尚待参、众两院皆通过一致版本，才会送交总统签署。