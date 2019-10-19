中国六万亿人民币养老市场五年将翻倍

有研究统计显示，中国的养老行业市场规模五年后将翻倍。

据中国经营网19日报道，中国的前瞻产业研究院统计，中国养老行业市场规模2019年将达6.8万亿元（人民币，下同，1.31亿新币），2019年至2023年的年复合增速约为17.13%，到2023年市场规模将达到12.8万亿元。

该媒体注意到，保险公司成为中国养老服务体系建设的重要力量。已有十多家大中型险企投资打造高端养老社区，合计已投入和计划投入金额超千亿元。

比如，太保安联健康保险有限公司在今年9月发布的《中国商业长期护理保险发展模式和实践研究报告》显示，目前中国平安、中国太平、泰康保险这三家险企在养老地产领域的投资额超过410亿元。

2019年以来，北京人寿、同方全球人寿、爱心人寿、招商仁和人寿、君康人寿亦相继公开宣布加入医养产业战局。

与此同时，中国养老资源供需不匹配问题仍较为突出。

中国养老模式主要分为居家养老、社区养老和机构养老三种。自2011年以来，中国一直致力于建立以居家为基础、社区为依托、机构为补充、医养相结合的养老服务体系。究其原因，在“养儿防老”传统的影响下，中国老年人更倾向于在家中接受子女照顾。而更重要的是，养老资源错配较为突出，老年人口资产不足，难以支撑收费较高的养老机构。

当前，中国正瞄准数量规模更庞大、需求更为多样化的普通工薪收入群体，致力于探索一条更加激发市场活力的中国式普惠养老之路。

中国国家发改委联合民政部、国家卫生健康委今年2月推出“普惠养老城企联动专项行动”，通过中央预算内投资支持，吸引城市政府和企业来自愿参与，扩大普惠性养老的服务供给。