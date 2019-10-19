中国方便面市场回暖 销量重回400亿包

世界方便面协会(WINA)的数据显示，自去年迄今，中国方便面市场大幅回暖，销量重回400亿包。业内分析主要原因在于外卖带来的冲击趋缓。

据《证券时报》19日的报道，相关数据统计，中国方便面市场销量从2011年的424.7亿包增加到2013年的462.2亿包。此后逐年下滑，2016年跌至385.2亿包，2017年销量有所回升，2018年销量进一步回升至402.5亿包，与外卖发展起伏曲线“完美”契合。

文章认为，方便面重新回归大众视野，未必意味着消费降级。

中国消费者的食品消费支出所占的比例已下降到30%以下，进入相对富裕的消费阶段。数据显示，方便面销量涨幅最为明显的是中高端方便面消费。越来越多的传统美食借助现代科学手段，开始出现在方便食品阵营。

文章认为，厂家不断推陈出新，更加健康、更多品种、口味更为丰富的方便食品，重新赢得广大消费者青睐。此外，中国开通的高铁线路与航班越来越密集，使得出行场景增多。

方便面行业利润透明，竞争激烈。方便食品呈现新趋势说明方便面企业在随需而变，不断升级消费的质量、品种等满足消费者需求的背后是方便面企业面临之前销量与利润双下滑之下的“求生欲”。即便如行业巨头康师傅，靠“红烧牛肉面”包打天下的日子也越来越难以为继。

文章认为，可以说方便面市场得以回暖，与消费降级无关，反而可以视为消费升级。方便食品既不失食材多元与口味多元，也可以与营养搭边，这是一种品类上的实质创新，成功颠覆了大众普遍熟悉的方便面概念。