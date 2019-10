刘鹤：中美经贸磋商取得实质性进展

中国国务院副总理刘鹤19日在江西省南昌市出席2019年世界VR产业大会时宣布,中美新一轮经贸高层磋商在诸多领域取得实质性进展,为签署阶段性协议奠定了重要基础。

综合彭博社和《工商时报》报道,刘鹤表示,停止贸易战升级,有利于中方、美方及整个世界,是生产者、消费者的共同期盼。中方愿与美方相向而行,在平等和相互尊重的基础上妥善解决彼此核心关切,实现双方共同目标。

刘鹤在讲话中重申中国高度重视知识产权保护,特别是中小企业的知识产权保护,但他没有作出具体说明。

刘鹤还称,中国今年的经济增长目标是6%至6.5%,尽管正在进行深刻的结构调整和再平衡,但中国的经济基本面没有改变,中国“有信心”实现其经济目标。

中国官方周五发布的数据显示,中国第三季度经济增速进一步放缓至6%。这增大了中国方面结束贸易冲突的压力。只要关税还在实施,中国对美国的出口预计就会继续下降,而与此同时,随着通缩压力冲击企业利润,中国经济可能会继续面临困境。

在另一边,据路透社报道,美国总统特朗普当地时间周五在白宫对记者称,他和中国国家主席习近平都会参加11月16日至17日在智利举行的亚太经济合作会议。他认为中美贸易协议将在该会议之前签署(will be signed by the time the Asia-Pacific Economic Cooperation meetings take place)。

特朗普还说:“我们与中国的合作很好。”

此外,美国财政部长姆努钦称本周将与中国谈判代表进行电话会议。中国商务部发言人高峰周四表示,中国官员与美国谈判代表正在就协议文本保持密切沟通,并已开始讨论下一阶段的安排。