瑞典汉学家马悦然辞世 曾译《西游记》等名著

瑞典著名汉学家、诺贝尔文学奖终身评委、瑞典学院院士马悦然（Goran Malmqvist）瑞典时间10月17日辞世，享寿95岁。

香港01引述瑞典媒体作出了上述报道，据介绍，马悦然是瑞典学院、瑞典皇家科学院、瑞典皇家人文科学院院士与欧洲学院创办院士。连任两届欧洲汉学学会会长。他在1985年当选瑞典学院院士，是诺贝尔奖评委中惟一深谙中国文化、精通汉语的汉学家，毕生致力于汉学研究，从事中文与文学翻译近半个世纪。

他曾翻译过《西游记》《水浒传》《辛弃疾词》等中国古典著作，亦翻译了华裔作家高行健、中国现代著名文学家沉从文等当代中文作品。他译成瑞典文的中国文学上古、中古、近代、现代与当代的著作总计五十册。

中国作家莫言得诺贝尔奖后曾受非议，马悦然也站出来力挺。马悦然表示，他佩服莫言对文字的掌控力，读完莫言的短篇《小说九段》后就将其译成瑞典文，“读莫言的文章会想到中国古代会讲故事的作家，蒲松龄、吴承恩，从中能看到魔幻现实主义文学的影子。”

作为评委的马悦然也曾因莫言获奖而受人非议。马悦然说，他应瑞典文学院的要求翻译莫言作品，没拿过出版社一分钱稿费，而且“文学品质是得奖唯一的标准”，不是他一个人能说了算。