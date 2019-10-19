陈同佳赴台投案? 台陆委会指港府推卸责任别具用心

对于香港嫌犯陈同佳表示其希望赴台投案一事，台湾大陆委员会回应指，香港政府推卸责任、刻意放弃司法管辖权，别具用心。

据《联合报》报道，台湾陆委会回应，对于该案件，台湾司法单位已尽最大努力积极侦办。但是港方至今未提供该案件任何在港证据，更漠视其应追诉杀人犯罪的执法立场，显示其推卸责任、刻意放弃司法管辖权，别具用心。

台湾陆委会重申，这个案件香港并非没有管辖权。港府应秉持追溯杀人罪的执法立场，依法律程序积极续押侦办，只要港府提出请求，台湾政府会在对等、尊严、互惠的基础上，提供相关证据进行司法合作，让本案司法公义早日彰显。

台湾法务部17日曾指出，陈同佳的案件发生后，负责侦办的台湾士林地方检察署先后在2018年3月、4月间，通过台湾法务部经由大陆委员会向香港政府提出两次司法互助协请调查取证，到目前未获港方回应。

台湾法务部还指出，陈同佳在案发后潜逃回港，经台湾士林地方检察署发布通缉，通过法务部部经由陆委会向港府提出遣送被告来台接受侦审，亦未获回覆。

香港特区行政长官林郑月娥19日上午确认，收到陈同佳的亲笔信，陈同佳决定出狱后到台湾投案，港府会协助陈同佳前往台湾。

2018年2月，20岁香港少女潘晓颖与时年19岁的陈同佳在台北共度情人节，却被陈同佳杀害。陈男独自返港后，因为涉嫌盗窃女友财物被香港警方逮捕，最终仅被判处29个月有期徒刑。