中国监控巨头：被美列入黑名单后 公司或面临客户流失

全球最大视频监控企业海康威视（Hikvision）警告，由于美国将其列入黑名单，该公司可能会失去海外市场客户。此番警告突显出美国的“实体清单”对其的伤害。

据彭博社19日的报道，海康威视称被列入“实体清单”后，可能会失去海外市场客户。不过，该公司高管称，公司的规模足够大，能够承受美国制裁的影响，并在长期内发展自己的技术。海康威视周五发布的业绩符合预估。

康威视的高管们表示，他们对此行动已有预料，并储备了足够多的关键零件，可以维持一段时间的业务运作。该公司曾表示，预计禁令不会对其业务产生重大影响。

该公司高级副总裁黄方红周六（19日）在财报电话会议上称，尽管美国业务也在萎缩，而且这种趋势可能还会持续一段时间，但其自己的市场仍然是一个丰富的收入来源。

黄方红说，以华为的情况为例，包括英特尔和美光科技在内的一些供应商找到了合法绕开禁令的解决方案；海康威视的美国供应商大多也在遵守出口规定且无需特殊许可的情况下，继续与公司做生意。

海康威视本月成为美国政府针对的目标，和华为等其他中国公司一起被列入禁止美国公司向其提供组件和软件的实体清单。美国政府指该公司卷入了在新疆侵犯人权行为。

海康威视周五（18日）公布第三季度净利润增长17%至38.1亿元人民币（7.34亿新币），营收增长23%。公司预测今年净利润将增长5%至20%。尽管本月下跌5%，但其股价今年仍上涨了18%。