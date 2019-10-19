民阵周日九龙游行被港警反对 上诉失败

香港民间人权阵线（简称民阵）发起本周日（20日）在九龙区游行，被香港警方反对。香港公众集会及游行上诉委员会19日决定维持香港警方的决定。民阵副召集人陈皓桓称，下午4时会举办记者会，交代后续行动。

据香港01报道，上诉委员会表示，以大多数意见驳回上诉，形容决定十分困难。委员会分析​​游行人士的游行权力，及上诉人与警方理据后，认为游行对公众人士及私人财产造成严重威胁，故维持原判。

警方在聆讯中多次表示，因为民阵未能与暴力示威者割席而反对游行。

民阵上诉人洪俊毅则表示，会尽最大责任去保障游行时的和平。他认为，若10月1日的游行获批，相信各区的冲击不会如此强烈。

代表民阵的大律师郭憬宪在陈词中称，警方要游行少冲击，应该如“大禹治水”般并非单是反对游行。他说：“如果警方批准民阵的游行，至少在游行路线及时间内会有局部和平。”

民阵副召集人陈皓桓重申，这次的游行路线，即由尖沙咀梳士巴利花园至高铁西九龙站是最可行的。九龙公园径的路线最短、附近最少商店，对他人影响最少，对公共安全、秩序亦最有保障。

陈皓桓介绍，民主派其他人士今日下午4时会有记者会，交代后续行动，未来民阵亦会继续申请游行。