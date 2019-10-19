浙江留守女童刷18万元打赏主播 家属称将诉诸法律

中国浙江青田的11岁留守女童在10天内给主播打赏近18万元（人民币，下同，3.47万新币）。为了挽回损失，女童家人正在积极搜集证据，要将此事诉诸法律。

据《钱江晚报》19日报道，年仅11岁的小陈10月2日至10月12日期间，在玩游戏和刷短视频时，打赏掉了近18万元。

小陈是青田某小学的女生，父母在西班牙打工，她跟奶奶在一起生活，是侨乡青田的典型“洋留守儿童”。

小陈的奶奶10月13日追问发现小陈将家里的银行卡绑定微信零钱后，用来打赏主播和玩游戏，购买装备了。

小陈的姑姑夏晓玲登录小陈的短视频账号，在送礼记录中看到，小陈给主播送出的礼物，仅仅10天时间刷了13.9万元人民币的礼物。小陈还给在直播间认识的网友发了将近2万元的红包，并给自己购买了2.2万元的游戏装备。

小陈说，这些礼物都是她送给“第五人格”的主播的。和主播们的聊天记录显示，小陈透露过自己仍是学生，但主播仍然不时发来信息提醒小陈，希望她多多关注自己。

夏晓玲认为，虽然家里人没有将密码妥善保管，负有一定的责任，但主播们明知小陈是小学生，还诱导小陈送礼，令她无法接受，希望能够把钱退回来。

为了挽回损失，夏晓玲尝试联系平台和主播，但是主播拉黑了她的电话。目前，夏晓玲正在积极搜集证据，并联系了律师。

浙江博翔律师事务所项黎律师认为，在平台上送礼给主播，属于一种赠与行为，该赠与行为涉及金额高达十多万元，并不是限制民事行为能力可以单独实施或与其年龄、智力相适应的民事法律行为，因此该行为必须经其父母追认后方能生效。

被称为侨乡的青田县，人口不过50多万，但华侨却多达32万人，占比为中国县级市之最。不少在海外打拼的青田人，将孩子送回或留在国内生活。这样的孩子，被称为“洋留守”儿童。

当地一名官员表示，“很多从国外回来的孩子，他们的生活其实处于一种游离的状态，对未来有些无所适从，很难融入国内的生活，对将来要去的国家又几乎一无所知。”该官员称，这是一群“没根”的孩子，这是一个“需要帮扶的群体”。

意大利归国华侨周勇认为，一直以来，旅外侨胞家庭的“留守儿童”的教育、成长问题较为突出，也是急需学校、家庭和社会解决的问题。