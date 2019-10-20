台法务部反驳香港法庭对陈同佳案无管辖权说法

台湾法务部昨天（19日）驳斥香港法庭对港女命案无管辖权的说法，称香港检警等机关本已在调查本案嫌犯陈同佳是否在香港预谋犯案，并调查相关事实及搜集在港证据，无管辖权等说法实大相径庭而昧于事实。

港府早前发表新闻稿称，在陈同佳的刑事检控方面，香港律政司并无足以控告陈同佳在台湾涉嫌杀人的证据。

法务部在网站上发新闻稿解释，香港执法人员去年6月间透过情资交换，告诉台湾，香港积极调查陈同佳是否于香港境内串谋杀害计画等情资，并称香港保安局长早在该年3月16日对香港媒体说，与香港警方及律政司研究在香港法律体系之下如何处理这宗案件，最重要是调查所有事情的真相，而且在同年5月2日致香港议员的书面答覆中也提到，就本案竭力搜集所有可能有用的证据等信息。

新闻稿接着提到，况依香港现行刑法，虽以属地原则为基础，但若将此理解为香港法律绝不可适用域外，显然不符实情。因有很多跨境犯罪行为，如果罪行一部分发生在香港，其他部分发生在香港境外，香港法律管辖此类犯罪，仍符合属地原则。以香港现行法律为例，“刑事司法管辖权条例”“侵害人身罪条例”“官方机密条例”“防止贿赂条例”等，均有类似域外管辖的规定，均无违反香港基本法的问题。

法务部也引述香港01今年5月的报道称，港大法律学院首席讲师张达明说，不论从“属地原则”“刑事追溯权”“海外取证”等方面分析，认为港人港审谋杀罪是可取方法，他并批评香港政府“非不能也，实不为也”。张达明还说，“起码就谋杀、误杀，扩阔域外司法管辖权，令香港法庭有权审议香港人在外地涉嫌的谋杀案，我觉得是完全可取。”