河南幼儿园孩童中毒案：病情较重儿童仍接受救治

中国河南焦作市今年3月发生幼儿园教师向孩童下毒事件，当地对外宣传办公室昨天（19日）通报称，病情较重的受害儿童仍接受救治，并驳斥网传要求“拔管”的说法。

焦作公安局焦南派出所早前在微博上通报，在焦作市解放区“萌萌学前教育幼儿园”任职的王姓教师3月27日投放亚硝酸钠，导致23幼儿中毒入院，除了一名症状较重正在救治外，当时还有七名儿童留院观察治疗，其他幼儿已陆续出院。

据中国澎湃新闻报道，中国农业大学食品学院营养与食品安全系副教授范志红在接受媒体采访时解释，亚硝酸钠是亚硝酸盐的一种，亚硝酸盐纯品和食盐长得一样，都是白色颗粒状，肉眼很难区分。一般来讲，亚硝酸盐是剧毒物质，成人摄入0.2-0.5克即可引起中毒，3克即可致死，但因每个人对毒性的敏感程度不同，中毒量也会有差异。“作为食品添加剂使用量都很小，每公斤食品含几十毫克而已。但投毒的话，数量就会很大了。”

河南省焦作市解放区对外宣传办公室在微博上说，病情较重的受害儿童王俊熙，目前仍处于深度昏迷状态，当局安排专人与医院方面对接，垫付了全部医疗费用。

办公室也公布，涉案的36岁女嫌犯王云对犯罪事实供认不讳，已于今年3月28日因涉嫌投放危险物质罪被焦作市公安局焦南分局刑拘，4月4日被执行逮捕，6月4日该局将案件移送起诉至焦作市检察院，7月4日检察机关提起公诉并移交至焦作市中级人民法院，目前案件审理的前期准备工作正在积极进行。