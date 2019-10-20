港澳办副主任黄柳权：澳门“一国两制”经验可供香港借鉴

中国国务院港澳办副主任黄柳权昨天（19日）说，“一国两制”在澳门实践创造许多具澳门特色的经验做法，这些经验可用来指导未来澳门实践，也可为香港提供一定借鉴。

据中新社报道，黄柳权在北京举办的庆祝澳门回归祖国20周年研讨会上说，在中央和大陆的大力支持下，以及澳门特区政府和社会各界的共同努力下，“一国两制”实践20年来在澳门取得了举世公认的成功。

黄柳权认为，中国国家主席习近平9月会见澳门特首贺一诚时的讲话精辟概括澳门回归以来的成就和经验，对推动“一国两制”实践及理论研究都具有重要指导意义。理论是实践的灯塔，“一国两制”实践越发展、澳门基本法落实越深，遇到的新情况新问题就越多，对理论指导的需求也就越迫切。当前“一国两制”实践进入了50年不变的历史中期，正面临着一系列新形势新情况新挑战新机遇，“这都迫切需要我们站在新的时代高度”，以宪法和基本法为宪制基础建构一套符合港澳实际的“一国两制”理论体系，更好地指导实践。

黄柳权呼吁更多研究机构和学者以更大热情投入港澳研究中。他并提出四点意见，即深入学习领会新时代中央治港治澳基本方略、不断加强对“一国两制”的研究、深入总结“一国两制”实践的澳门经验及广泛深入学习宣传与推广宪法和基本法。

黄柳权也说，“一国两制”是解决历史遗留的港澳问题的最佳方案，也是港澳回归后保持长期繁荣稳定的最佳制度安排。这是历史定论、也得到国际公认，但在现实中如何全面准确理解“一国两制”确实是一突出问题。当前港澳社会、特别是香港出现的很多问题，从根源上讲与有些人对“一国两制”存在模糊甚至错误的认识有关，这就需要加强对“一国两制”理论的研究，深入挖掘“一国两制”的基本精神和核心要义，建构“一国两制”的法理和学理基础，并用港澳乃至国际社会听得懂、愿意听的语言进行展示。