习近平：各国应勇担发展责任 推进网络空间全球治理

中国国家主席习近平为今天在浙江乌镇开幕的第六届世界互联网大会致贺信。（中新社）

中国国家主席习近平今天（20日）呼吁各国应顺应时代潮流，勇担发展责任，共迎风险挑战，共同推进网络空间全球治理，努力推动构建网络空间命运共同体。

据新华社报道，习近平为今天在浙江乌镇开幕的第六届世界互联网大会致贺信，内容提到当前，新一轮科技革命和产业变革加速演进，人工智能、大数据、物联网等新技术新应用新业态方兴未艾，互联网迎来了更加强劲的发展动能和更加广阔的发展空间。

习近平也在信中写道，发展好、运用好、治理好互联网，让互联网更好造福人类，是国际社会的共同责任。

中共中央政治局委员、中宣部部长黄坤明在开幕式上宣读习近平主席贺信并发表主旨演讲。

黄坤明指出，习近平主席贺信提出的理念主张，充分体现了对互联网发展趋势的深刻洞察，对增进人类共同福祉的高度关切，展现了中国与世界各国携手构建网络空间命运共同体的真诚愿望。

黄坤明强调，今年是新中国成立70周年、互联网诞生50周年。在新的起点上，应当牢牢把握发展机遇，积极应对风险挑战，把网络空间建设成为造福全人类的发展共同体、安全共同体、利益共同体。要坚持平等互利、包容互信、团结互助、交流互鉴，大力发展数字经济、释放数字红利，有力维护网络空间安全秩序，让互联网成为促进变革创新、实现互利互惠的合作共赢之网。面向未来，中国将一如既往发挥负责任大国作用，努力做网络空间发展的贡献者、网络空间开放的推动者、网络空间安全的捍卫者、国际网络空间治理的建设者，与国际社会共同推进全球互联网发展治理进程，更好造福世界、造福人类。

本届大会吸引了来自80多个国家和地区的约1500名嘉宾参与。

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