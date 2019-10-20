北京马拉松名额转让要价数千元 组委会：查到就终身禁赛

距离2019北京马拉松开跑只有两周时间，今年的报名人数超过16万人，媒体公布的中签率只有16%左右，再创新低。参与北京马拉松的名额在一些社交软件和二手交易平台上被转卖，标价达数千元。北京马拉松组委会发布声明说，转让参赛名额是违法行为，将会同公安等部门调查并制裁。

据中国之声报道，北京马拉松组委会的声明说，组委会在闲鱼、微信等平台发现个别中签选手公开高价转让、倒卖北京马拉松赛参赛名额。中国之声记者周六（19日）下午搜索证实，二手交易平台上存在转让和求购北京马拉松参赛名额的信息，有求购者贴出没有中签的查询结果，希望说明自己是真的跑者，他们出价在几百元到一千多元不等，而转让名额的用户要价最高达到两三千元。

北京马拉松组委会在声明中形容这是“违反公平公正参赛原则、破坏北京马拉松赛比赛秩序及声誉、损害公众利益的违法行为”，表示坚决反对和公开谴责。

由于参赛者热情高，中签率逐年下降，北京马拉松几年前已经出现转让名额、复制号码布等情况，去年的比赛中引入了防作弊手环，前年开始在选手的号码布上采用荧光防伪技术。北京马拉松运营方中奥路跑总经理戴启军告诉中国之声，部分技术手段在今年还将沿用，组委会也将会同公安等部门，调查并制裁转卖名额的行为，涉事者将被处以终身禁赛等处罚。