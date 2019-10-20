阿里CEO张勇：数字化时代要有新的商业文明

第六届世界互联网大会今天开幕，阿里巴巴集团董事局主席、首席执行官张勇表示，世界因为互联网而带来的改变已经无处不在。在新的数字化时代来临之际，需要发展新的商业文明。

据新京报报道，张勇提出，互联网与社会的结合首先是在于商业和消费，商业和消费已经因为互联网爆发出巨大的能量。在这种数字化新商业、新消费的发展过程中，最核心的驱动力量是来自以消费觉醒为特征的消费变革，新一代消费理念的产生。今天，90后、00后已经成为了消费的主力军，全部都是互联网网民，他们从更关注体验、个性化，到现在更关注分享和相互支持。另外，互联网也正在全方位地与社会生产的各个方面结合，和工业、农业、广泛的服务业相结合。这样一个广义的数字化时代，也催生了对新的商业文明发展的客观需求和推动力。

张勇提出，数字化时代的新商业文明，要回到所有市场的终点，就是用户、人。早期互联网公司关注流量，现在互联网的从业者更关注客户、更关注消费者。“让天下没有难做的生意，让商业体在自己的成长过程中更好地关注客户、关注他人，履行自己的社会责任，形成尊重他人、利益他人、成就他人的新风气”。

张勇还提出，数字时代新商业文明的发展，也是以合作为基石的发展新模式。传统上的商业竞争是此消彼长，是零和博弈，但在数字化时代，正在向正和博弈、共赢发展、增量发展的趋势演进。

张勇表示，在数字化的时代，人类因为大数据的流动前所未有地结合在一起，全球市场早已是你中有我、我中有你，谁也无法置身事外、独立发展。现在的发展特征是，全面走向整个社会经济的数字化，进而全面走向智能化，在此过程中从原来的点状合作、树状合作走向全面的网状合作、网状协同。