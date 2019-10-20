新中签署提升防务合作协定

新加坡与中国今天（20日）签署更新版的《防务交流与安全合作协定》，显著提升双边防务合作并使合作更制度化。

到访中国的我国国防部长黄永宏医生今早在北京八一大楼，与中国国务委员兼国防部长魏凤和举行双边会见并签署协定，更新2008年签署的《防务交流与安全合作协定》。

我国国防部文告说，更新版协定将显著提升新中双边防务合作。

两国将设立防长定期对话的机制。

两国也将通过“访问部队协议”确立互访参加双边演习的部队的安排，并建立后勤相互支援安排和双边热线。

两国军事学者和智库也将更定期展开学术交流。

双方承诺在多边平台加强合作，持续派高级别代表出席香格里拉对话和北京香山论坛等多边会议。

魏凤和今早在八一大楼迎接黄永宏时，热情地与他相拥，说：“老朋友，见到你很高兴，想你了！”

我国国防部长黄永宏医生（左）今早在北京的八一大楼会见中国国务委员兼国防部长魏凤和时，两人热情相拥。（新加坡国防部提供）

魏凤和在会见上对黄永宏说：“我们是老朋友、好朋友，无话不说。”他称赞黄永宏是很资深、很有想法的人，每次见面都有想与他交流的事。

两人上一次见面是今年5月底在新加坡举行的香格里拉对话边上。

黄永宏也称魏凤和为“好朋友、老朋友”，这是他们第四次见面，但感觉就像已相识多年。他赞赏魏凤和在香格里拉对话上的发言。

根据我国国防部文告，双方在会见上讨论了拓展双边防务合作的具体提案，例如把代号“合作”的陆军演习的规模，从一个连提高到一个营。两防长也期待从2020年起，使代号“合作”的陆军演习和代号“海事合作”的海军演习变得制度化。

两位防长也谈及让武装部队文工团和解放军文工团明年同台演出，庆祝新中建交30周年。

两位部长也讨论如何加强亚细安与中国的防务合作，以及如何通过亚细安防长扩大会议建立军队之间的互信并避免冲突。

（记者是《联合早报》北京特派员）