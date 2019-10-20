【香港1020示威】示威者攻击警署 警方发射催泪弹

香港民间人权阵线阵（简称“民阵”）副召集人陈皓桓今天下午（20日）不顾警方反对，连同泛民主派人士梁国雄、何秀兰及何俊仁，以个人名义举办游行。部分示威者也攻击警署，警方则尝试以催泪弹和水炮驱散示威者。

综合香港01和《明报》报道，活动在下午1时30分开始，从尖沙嘴梳士巴利花园游行至西九龙高铁站。

陈皓桓在大约下午2时30宣布游行结束，并称游行即使开始了一小时，仍有很多市民出发。他也说，已多次公民抗命，不应担心被捕。

活动的另一名发起人、民主派立法会前议员杨森说，如果港府每次都用不合理理由阻止示威游行，就再也没有人示威了。他说，自己有份组成民阵，一直坚持和理非，过往每次民阵游行都和平，如果这次不出来参加，便是放弃和平示威的权利。

杨森也说，和平示威在社会有其功能与意义，是民意渲泄，也能反映港府做事有问题。

梁国雄说，因为警方无批准游行，导致交通混乱，路面情况危险，不过港人有权游行表达意见。至于是否担心被捕，梁国雄回答，“你去问林郑，是你去禁制游行” ，警方明知反对后仍会有大批人游行，市民是迫不得已的。

有一批示威者在油麻地港铁站出口进行破坏，有人用纸皮等投入站内及投掷燃烧弹纵火。油麻地站发出紧急广播称，由于发生突发事故，车站需要关闭，要求乘客立即离开。港铁列车目前不停油麻地站。另一个港铁站柯士甸站也已经关闭。

有示威者尖沙咀警署门外向铁闸投掷汽油弹，铁闸着火。警方则向尖沙咀警署外发射大量催泪弹与发射水炮。警署早前也有警员一度举枪警告，过后有示威者在警署外小便，也有人涂污警署警徽。

香港警方在政府新闻处发文称，原本在尖沙咀聚集的暴徒大约下午3时于旺角、油麻地、佐敦及尖沙咀一带大肆破坏店铺及公共设施。

此外，有暴徒在旺角、油麻地及柯士甸港铁站投掷汽油弹、用喷漆涂鸦及用硬物击打港铁站出入口的设施。在窝打老道，有暴徒将食肆铁闸撬开，并向食肆内投掷杂物。在加拿分道及弥敦道，有暴徒将银行铁闸撬开，然后于银行内纵火。



警方也说，因应暴徒的行径，警方已使用最低所需武力，包括施放催泪烟。