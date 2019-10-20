马英九谈陈同佳案 批蔡英文政府弃人权于不顾

台湾前总统马英九今天（20日）发文说，去年在台谋杀女友的香港男子陈同佳表示愿意赴台投案，不过却听到蔡英文政府认定其中有阴谋而拒绝，对此感到非常诧异与愤怒，并指责蔡政府弃人权与人命于不顾。

马英九在面簿上写到，一条年轻的生命在台湾被残忍谋杀而消逝，帮受害者讨回公道是普世价值，台湾政府应该负起惩凶缉恶的责任，但却明显为了政治上的理由，自我阉割司法管辖权。

他提到，陆委会说要港府把完整罪证交出来，才能让这个嫌犯入境，这个实在说法太可笑了，并称陈嫌的犯罪地是在台湾，罪证都在台湾，台湾检方早已掌握，并将他通缉，为什么反而要香港交出罪证来？现在台湾潜逃在国外或大陆被通缉的嫌犯不少，今后是否都比照办理，如果不完整交出罪证，就不准入境？

马英九之后将矛头指向民进党政治人物，称他们过去一再以维护台湾主权为名，高调要求政府把在海外被捕的诈骗犯遣返回台受审。那些人的犯罪地还不在台湾，被害人都在大陆，就搜集证据与传唤证人而言，台湾并不是最方便的审判地。民进党人士为何要争取遣返诈骗犯，却拒绝愿意投案的杀人犯，这是什么逻辑？什么标准？

马英九之后说到，香港音乐人何韵诗在台被人泼漆，两名嫌犯交保，当时总统蔡英文说，“她了解民意对这件事情是有些意见；期待司法机关，能体现社会正义，并保障国家利益”。台湾校园的“连侬墙”被人破坏，蔡英文也强调，不容许违法行为，对施暴者不会姑息。现在蔡政府却要拒绝在台杀人弃尸者来台自首，让人好奇，蔡总统心中对正义的标准到底在哪里？

马英九说，“蔡总统成天喊‘捍卫主权’，司法管辖权就是国家主权的高度表现，但在此众所瞩目的关键事件上，蔡政府却要放弃司法管辖权。蔡总统，您难道不知道，这会让我们的国家尊严及主权受损吗？”

马英九还批评蔡英文口口声声支持香港人权，力挺反修订《逃犯条例》，现在有机会能伸张受害港人的人权，却又对嫌犯“反送台”。“我必须沉痛地说，如果是为了获取政治上的利益，想继续借此利用‘反送中’来做选举操弄，这样的政府恶劣之极，只为特定立场，罔顾人命。”

他最后呼吁蔡英文正视这个法律问题，拿出法律人的良心与理智，要求法务部依法处理。