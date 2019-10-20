安徽妇女十一早产生下四胞胎 医院：未刻意挑选

中国安徽一名妇女在十一生下四胞胎，由于这些婴孩因早产而发育不良必须住院，丈夫为了支付医药费在网上发起筹款求助，却被中国网民质疑他们的用意。院方称，当事人并未刻意选择那一天生产。

据中国《新京报》昨天（19日）报道，这对王姓夫妇，被院方告知，妻子有早产风险，并曾建议早期减胎。

丈夫王争说，家人考虑了很久，决定不减胎系因为顾虑风险，也觉得对孩子不公平。

妻子李小婉上个月29日到徐州市中心医院住院生产，十一当天中午，三男一女经剖腹产手术出生，出生时每个孩子体重只有2斤多，马上被送进保温箱里进行特别养护。

王争说，因孩子是早产，许多器官发育都不太成熟，需要住院监测和做进一步的器官发育。

徐州市中心医院儿科主任医师高翔羽介绍，四胞胎当下暂时没有大的健康危险，但作为早产儿，随时可能再出现危险，目前还有很多关卡需要克服，当下最着急的是喂养，孩子刚能接受喂食，如果不出意外的话，预计要住院一到两个月。

至于住院开销，包括检查、药物在内，每个孩子每天需花5000多元（人民币，下同，963新元），四胞胎从十一住院迄今开销已达30万至40万元。夫妇家中积蓄用光，又向亲友借款，至今还欠着医院大部分治疗费用。王争想把房子卖了，但房子在农村，不值钱也卖不出去，于是在本月11日发起网上筹款求助。

王争的四胞胎十一生产和筹款在网上引发争议。有网民猜测，他们故意选在十一当天生产是一种噱头，还有人留言“为何不减胎”、“没钱不要生”等。

徐州中心医院产科主任医师张艳玲回应时说，四胞胎妈妈早前出现严重压迫症状，因而到医院住院，入院用药两天即适合进入生产时间，不是刻意选择在十一生产。